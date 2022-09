Foot - Mercato - ASSE

Mercato : L'ASSE peut remercier Batlles pour ce transfert

Publié le 7 septembre 2022 à 22h15 par La rédaction

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE a vécu un début de saison compliqué. L’effectif des Verts a en effet beaucoup bougé cet été et a notamment enregistré l’arrivée de Jimmy Giraudon. Le défenseur de 30 ans a débarqué en provenance de Troyes, après un prêt à Leganes. Il s’est notamment confié sur l’importance de Laurent Batlles dans son choix.

Après un début de saison très compliqué, l’ASSE a su redresser la barre. Les Verts sont invaincus depuis trois rencontres en Ligue 2 et restent sur un match nul obtenu sur la pelouse de Pau lundi dernier (2-2). L'ASSE pourrait enfin être lancée après un mercato agité. Saint-Etienne a en effet enregistré beaucoup de départs et d’arrivées cet été, notamment Jimmy Giraudon.

« C’est ce qui a fait aussi que je l’ai suivi »

Le défenseur central âgé de 30 ans a signé un contrat de deux ans avec l’ASSE. Un recrutement effectué grâce à Laurent Batlles, qu’il a connu à l’ESTAC. Pour Jimmy Giraudon, l’entraîneur des Verts représente « pas mal de choses parce qu’on a vécu deux belles années à Troyes avec une montée et un titre de champion de France de Ligue 2. Ce n’est que du positif et c’est ce qui a fait aussi que je l’ai suivi », a-t-il déclaré au Progrès .

« C’est grâce au coach »