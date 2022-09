Foot - Mercato - OM

OM : Longoria justifie l’arrivée de Tudor dans le projet McCourt

Publié le 7 septembre 2022 à 22h10 par Bernard Colas

Cet été, l’Olympique de Marseille a connu de grands changements, notamment sur le banc de touche avec le départ de Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor. Alors que le Croate réussit ses débuts dans la cité phocéenne, le président espagnol a justifié son choix pour l’ancien technicien de l’Hellas Vérone.

En désaccord avec Pablo Longoria sur le mercato estival, Jorge Sampaoli a quitté l’OM le 1er juillet dernier, obligeant le club phocéen à rapidement rebondir pour préparer au mieux la saison à venir. En l’espace de quelques jours, le président marseillais est parvenu à se mettre d’accord avec Igor Tudor, un profil qu’il étudiait déjà avant le départ de Sampaoli. Dans un entretien accordé à Canal +, Pablo Longoria a expliqué son choix.

« C’était le bon moment pour changer la culture et la mentalité du club »

« Pourquoi avoir choisi Tudor ? La première chose, son style de jeu. On regardait tous les week-ends Vérone. La deuxième, après la première conversation, il a nous a dit : « Vous êtes d’accord avec moi ? Car vous devez me supporter ». Ça m’a rappelé ma période à la Juventus. C’était comme chercher et prendre les valeurs à la Juventus qui étaient importantes pour avoir des résultats, et c’était le bon moment pour changer la culture et la mentalité du club », s’est justifié le président de l’OM.

« On voulait un entraîneur qui voulait grandir avec le projet »