Foot - Mercato - OM

OM : Clauss lâche une explication pour son transfert à l’OM

Publié le 7 septembre 2022 à 19h00 par Thibault Morlain

Cet été, Jonathan Clauss a donc passé un nouveau cap dans sa carrière. Après avoir explosé avec le RC Lens, le latéral droit a décidé de filer du côté de l’OM. Courtisé par de grands clubs européens, il a opté pour le club phocéen. Et au moment de justifier son choix, Clauss a notamment évoqué l’importance de l’équipe de France.

Arrivé au plus haut niveau sur le tard, Jonathan Clauss a connu une énorme ascension ces derniers mois. Excellent avec le RC Lens, le latéral droit a eu le privilège de découvrir l’équipe de France. Désormais, il faut rester dans le groupe de Didier Deschamps avec la Coupe du Monde qui approche. Et pour cela, Clauss a pris une grande décision puisqu’il a rejoint l’OM lors du dernier marché des transferts.

Transferts - OM : Ils ont donné un grand coup de main à Longoria sur le mercato https://t.co/xbvx3JvVrz pic.twitter.com/Zpadz4YtuX — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« C’est aussi pour ça que je suis venu ici »

Jonathan Clauss est donc un nouveau joueur de l’OM, lui qui était également courtisé par l’Atlético de Madrid ou encore Chelsea. Mais le latéral droit a décidé de rejoindre la Canebière et à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , Clauss est revenu sur son choix, expliquant notamment : « L’équipe de France ? Même si j’ai eu la chance de la toucher avec Lens, c’est aussi pour ça que je suis venu ici, je voulais me confronter à la C1. L’équipe de France reste en ligne de mire ».

« Quand il m’a appelé… »