PSG : Une offre XXL déjà programmée en 2023 pour Bernardo Silva

Publié le 7 septembre 2022 à 20h45 par Bernard Colas

Dans le viseur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City, pour le plus grand plaisir de Pep Guardiola, mais les Catalans n’ont pas tiré un trait sur le Portugais et aurait déjà fixé une offensive pour 2023.

Si le PSG est parvenu à mettre la main sur six nouveaux joueurs au cours du dernier mercato estival, Luis Campos n’a pas pour autant bouclé tous les dossiers qu’il espérait. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG voulait notamment s’attacher les services de Bernardo Silva et était prêt à débourser 80M€ pour parvenir à ses fins. L’international portugais, sous contrat jusqu’en juin 2025, était également l’une des priorités du FC Barcelone, mais celui-ci est finalement resté à Manchester City. Pour autant, Xavi n’a pas tiré un trait sur lui.

Le Barça prépare son offensive pour 2023

Selon 90min UK, le FC Barcelone prévoit en effet de passer de nouveau à l’action pour Bernardo Silva. Le club culé aurait assuré à Bernardo Silva qu'il était son principal objectif pour l’année 2023 et qu'il souhaitait conclure un accord dès que possible. Une offre dès le mois de janvier serait d'ailleurs envisageable, bien que le Barça n’exclût pas non plus la possibilité d’attendre jusqu’à l’été prochain.

