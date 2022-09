Foot - Mercato

Après le PSG, une nouvelle réponse tombe déjà pour Zinedine Zidane

Publié le 7 septembre 2022 à 19h30 par Bernard Colas

Au lendemain de la défaite contre le Dinamo Zagreb (1-0), Chelsea a annoncé ce mercredi l’éviction de Thomas Tuchel après le début de saison raté de la formation anglaise. Les Blues sont à la recherche d’un remplaçant et ont déjà quelques idées en tête. La piste Zinedine Zidane aurait notamment été évoquée en interne, mais le champion du monde 1998 ne devrait pas débarquer à Londres.

Libre depuis son départ du Real Madrid à la fin du mois de juin 2021, Zinedine Zidane profite de son temps libre, mais en attendant de retrouver un banc de touche, les rumeurs fusent concernant son retour. Un temps annoncé à Manchester United, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France est ensuite apparu comme la grande priorité du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino. Comme vous l’a révélé ces derniers mois le10sport.com, le Qatar rêvait en effet de mettre la main sur lui, mais Zinedine Zidane en a décidé autrement, et Christophe Galtier a finalement été nommé à la tête du PSG.

Les yeux rivés sur l’équipe de France

Il faut dire que Zinedine Zidane a déjà une idée précise pour son retour dans le monde du football, et cela ne passe pas par un club. Alors que le contrat de Didier Deschamps prendra fin après le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre), l’ancien capitaine des Bleus n’a jamais caché son souhait de prendre ensuite les rênes de la sélection. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! », confiait Zidane en juin dernier, dans un entretien accordé à L’Équipe . Reste à voir désormais si la place se libérera en début d’année 2023, ou si Didier Deschamps rempilera pour un nouveau mandat. « Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l’assume , expliquait Zidane sur le sujet. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là. » De quoi justifier en partie son refus de reprendre son activité d’entraîneur dans un club, même si son nom continue de circuler dès qu’un poste prestigieux se libère.

« Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement »

Ce mercredi, Chelsea a annoncé à la surprise générale le départ de Thomas Tuchel après le mauvais début de saison des Blues . La défaite face au Dinamo Zagreb (1-0) lors du premier match de Ligue des champions aura donc été fatale à l’ancien entraîneur du PSG. Sans surprise, la piste Zidane a directement été évoquée par la presse britannique. Le nouveau propriétaire du club Todd Boehly frapperait un énorme coup en convainquant Zinedine Zidane de rejoindre Chelsea, mais ce scénario est très loin de voir le jour. Outre son envie de rester libre en attendant de voir si la place de sélectionneur chez les Bleus se libère, la légende du Real Madrid s’est déjà montrée très claire au sujet d’une arrivée en Premier League.



« Si je repars dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où. Pour d’autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout. La langue, par exemple , reconnaissait Zinedine Zidane cet été dans les colonnes de L’Équipe . Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit : “Tu veux aller à Manchester '” Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement. Pour gagner, plein d’éléments entrent en jeu. C’est un contexte global. Moi, je sais ce dont j’ai besoin pour gagner. Alors, tu peux bien sûr ne pas gagner mais je sais qu’il faut au moins ça, ça et ça (il appuie ses propos de la main). Et je veux tout mettre de mon côté pour optimiser la victoire . »

