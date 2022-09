Foot - Mercato - PSG

Transferts : Le PSG boucle une dernière opération sur le mercato

Publié le 8 septembre 2022 à 22h45 par Bernard Colas mis à jour le 8 septembre 2022 à 22h45

N’entrant pas dans les plans du PSG pour cette saison, Mauro Icardi rejoint officiellement la Turquie. Alors que l’attaquant a déjà été présenté aux supporters de Galatasaray, les deux clubs ont annoncé ce jeudi soir le prêt de l’Argentin, qui quitte donc la capitale après trois saisons du côté du Parc des Princes.

Le PSG en a fini avec son mercato estival. Alors que le club ne peut plus recruter depuis le 1er septembre, du mouvement était encore attendu dans le sens des départs avec le prêt de Mauro Icardi vers Galatasaray. L’attaquant argentin, n’entrant plus dans les plans du PSG, s’est mis d’accord avec la formation turque pour cette nouvelle saison, une opération officialisée ce jeudi soir.

Icardi file à Galatasaray

Le PSG et Galatasaray ont en effet officialisé le prêt de Mauro Icardi pour une saison. Un salaire annuel de 6.75M€ attend l’Argentin dans son nouveau club, dont 6M€ à la charge du Paris Saint-Germain, tandis que la formation turque paiera le reste, soit 750 000€.

Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2022

« Je suis très excité »