Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Batlles a tenté sa chance pour un buteur de Ligue 1

Publié le 8 septembre 2022 à 21h45 par La rédaction

Avec 11 arrivées et un renouvellement complet de son effectif cet été, l’ASSE aura donc été très active durant ce mercato estival. Après avoir pisté plusieurs joueurs de Ligue 1, les Stéphanois avaient en tête Irvin Cardona. En manque de temps de jeu du côté de Brest, l’attaquant français intéressait fortement les Verts, mais aussi le RC Strasbourg. Mais l’AS Saint-Étienne aurait été dans l'obligation de se retirer.

Plusieurs clubs étaient intéressés par Cardona

En manque de temps de jeu avec le Stade Brestois, Irvin Cardona cherchait donc un club pour pouvoir se relancer. L'attaquant était ainsi pisté par l’AS Saint-Étienne, tandis qu'un autre club était également intéressé : le RC Strasbourg.

Des conditions trop élevées