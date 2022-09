Foot - Mercato - PSG

Le clan Wanda Nara lâche une révélation sur le transfert d'Icardi

Publié le 8 septembre 2022 à 15h45 par La rédaction

Mauro Icardi est arrivé à Istanbul ce mercredi. Acclamé par les supporters turcs, m'international argentin est venu renforcer les rangs de Galatasaray. L'attaquant arrive en Süper Lig sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Alors que l'opération est sur le point d'être officialisée par le PSG, la soeur de Wanda Nara en a dit plus sur cette arrivée.

En manque de temps de jeu au PSG, Mauro Icardi a pris la décision de s'exiler. L'attaquant argentin va rejoindre Galatasaray sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Recruté 60M€ par le PSG en 2019, Icardi va tenter de se relancer après plusieurs mois de disette. Soeur de Wanda Nara, la compagne du joueur, Zaira en a dit plus sur ce transfert et notamment sur l'inquiétude de sa famille.

Mercato - PSG : Icardi accueilli en rockstar pour son transfert (vidéo) https://t.co/1dxIumn6Cr pic.twitter.com/VxFt68DCy8 — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

« C'est très difficile de changer de pays »

« Avec Wanda, nous étions ensemble tout le week-end à Miami et nous avons beaucoup parlé de son déménagement en Turquie. C'est très difficile de changer de pays quand on a des enfants avec la question de l'école, des médecins, de la langue. C'est tout un défi... d'aller dans un pays si différent et de tout recommencer à zéro » a-t-elle confié lors d'un entretien accordé à América TV.

« Je sais qu'il y a eu plusieurs propositions »