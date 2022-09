Foot - Mercato - PSG

PSG : Icardi sort du silence après son départ

Publié le 8 septembre 2022 à 15h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG tout au long du mercato estival, Mauro Icardi est arrivé à Instanbul ces dernières heures afin de finaliser son arrivée en prêt à Galatasaray. Le buteur argentin a d’ailleurs livré ses premiers mots à ce sujet dès son atterrissage en Turquie, et il affiche ses ambitions.

Le PSG a réussi l’une de ses principales missions du mercato estival, à savoir vider son loft. Mauro Icardi (29 ans) est le dernier élément encore présent, mais le buteur argentin est arrivé mercredi soir à Istanbul afin de régler les ultimes détails de son départ en prêt sans option d’achat vers Galatasaray.

« Ici pour un an, puis nous verrons »

Dans des propos rapportés par TMW à son arrivée à l’aéroport, Mauro Icardi s’est confié sur ce nouveau challenge à Galatasaray : « Je suis très excité, je serai ici pendant un an dans le but de gagner le plus possible, puis nous verrons ce qui se passera. Ma famille et moi sommes très heureux de ce choix », a indiqué le buteur argentin du PSG.

