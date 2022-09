Foot - Mercato - PSG

PSG : L'énorme aveu de Mbappé sur son transfert avorté au Real

Publié le 8 septembre 2022 à 13h15 par Arthur Montagne

Durant l'été 2021, Kylian Mbappé s'est retrouvé au coeur d'un long feuilleton qui a failli aboutir sur un transfert au Real Madrid. Néanmoins, le PSG a repoussé toutes les offres du club merengue, allant pourtant jusqu'à 200M€. Une situation sur laquelle est revenu l'international français.

Régulièrement au coeur des rumeurs sur le mercato, Kylian Mbappé a l'habitude que son nom soit cité dans les médias. Mais en 2021, ce ne sont pas que des simples rumeurs qui annoncent son départ. En effet, l'attaquant du PSG souhaite partir et espère rejoindre le Real Madrid. En vain.

Mbappé réclame son départ du PSG

En effet, en toute fin de mercato 2021, le Real Madrid va dégainer plusieurs offres pour recruter Kylian Mbappé qui n'a plus qu'une année de contrat. Le club merengue va proposer jusqu'à 200M€, ce qui sera insuffisant pour convaincre le PSG qui continue de se montrer inflexible. Et pourtant, comme le confiait Kylian Mbappé à l'époque, il avait bien réclamé son départ du club de la capitale.

«Je pensais vraiment que c’était la meilleure décision possible»