Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Réclamé par Batlles, il lâche ses vérités sur son transfert

Publié le 8 septembre 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Arrivé cet été à l'ASSE, Jimmy Giraudon fait partie des premières recrues estivales des Verts qui visent la montée en Ligue 1, dans la foulée de leur relégation. Il faut dire que l'ancien défenseur de Troyes connaît très bien Laurent Batlles qui a fait le forcing pour son recrutement. Et il reconnaît que cela a changé la donne pour son transfert.

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a mené une large revue d'effectif durant le mercato. En effet, plusieurs joueurs sont arrivés et sous l'impulsion de Laurent Batlles, les Verts sont notamment aller piocher du côté de Troyes, l'ancien club entraîné pour le successeur de Pascal Dupraz. C'est ainsi que Jimmy Giraudon a débarqué très rapidement cet été, dès le mois de juin. Et le défenseur reconnaît l'influence de Laurent Batlles dans son choix.

Batlles a tout changé pour Giraudon

« C’est grâce au coach qui m’a appelé avant les vacances, il prenait déjà de mes nouvelles quand j’avais été prêté en Espagne (N.D.L.R. : Leganés). Au fur et à mesure, il m’a demandé ce que je comptais faire et si le projet m’intéressait à Saint-Etienne. J’ai tout de suite adhéré, c’est un coach en qui j’ai confiance et dont le projet de jeu me correspond », confie-t-il dans les colonnes du Progrès avant de revenir sur ce qu'il a vécu à Troyes avec Laurent Batlles : « Pas mal de choses parce qu’on a vécu deux belles années à Troyes avec une montée et un titre de champion de France de Ligue 2. Ce n’est que du positif et c’est ce qui a fait aussi que je l’ai suivi . »

Une intégration réussie dans l'équipe...

C'est d'ailleurs parce que Laurent Batlles connait parfaitement Jimmy Giraudon que ce dernier a été désigné capitaine. Un rôle important qu'il prend très au sérieux : « Dans l’intimité, j’aime me faire petit, mais sur le terrain je parle beaucoup, je peux être chiant (sic) par rapport aux adversaires. Je déteste perdre, donc ma personnalité change quand je joue. J’ai été capitaine plusieurs saisons à Troyes aussi . » Et sur le plan tactique aussi, le défenseur s'est rapidement imposé comme un patron, bien que le système ait évolue puisque l'ASSE est passée d'un système à trois axiaux, à une défense à quatre. « C’est le coach qui a voulu ça car il n’avait pas forcément les joueurs pour jouer à trois derrière. À quatre derrière, c’est un peu la base du football. Cela étant, peut-être que je suis plus à l’aise quand on est trois (...) J’ai été formé au milieu à Niort avec Pascal Gastien, c’est lui qui m’a vraiment fait travailler la qualité de passes. Au milieu, c’est un peu plus compliqué car il faut jouer de dos, prendre des infos. Ça m’a peut-être servi aussi pour lire le jeu un peu plus vite », ajoute-t-il.

... et dans la ville !