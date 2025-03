PSG : «Tu vas plus me voir», ce clash va faire des étincelles !

Thomas Bourseau

Désiré et Guéla Doué jouaient ensemble au Stade Rennais la saison dernière. Néanmoins, ils sont désormais adversaires, le premier évoluant au PSG lorsque le second représente les couleurs du RC Strasbourg. Le 4 mai prochain, le nouveau chouchou de Luis Enrique compte bien prendre le meilleur sur son frère aîné.

La dernière rencontre entre le PSG et le RC Strasbourg remonte au 19 octobre dernier. Le match tournait en faveur du club de la capitale (4-2), mais les retrouvailles entre Désiré Doué (19 ans) et son frère aîné Guéla (22 ans), n'avaient pas pu avoir lieu en raison d'une suspension du latéral droit du club alsacien.

«C'est comme mon jumeau»

Désiré Doué avait disputé ladite rencontre, mais devra patienter jusqu'au 4 mai prochain pour se mesurer à son frère, son jumeau comme il l'a avoué à Téléfoot dimanche dernier. « Mon frère, c'est comme mon jumeau. On s'est toujours considéré comme des jumeaux depuis qu'on est tout petit. On a cette complicité qui je pense est extraordinaire. Beaucoup de gens le remarquent. On se dit tout et franchement c'est une aide exceptionnelle au quotidien »

«Il y a deux fois où je vais passer»

Dans le temple du Racing Club de Strasbourg, Désiré Doué compte bien défier son frère en duel. En Facetime avec Guéla Doué en pleine interview Téléfoot, l'attaquant du PSG a tenu le discours suivant. « Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on vient à La Meinau ? En mai. J'ai hâte de jouer contre toi. Si on a cinq duels, peut-être que tu vas me bloquer 3 fois, mais comme je t'ai dit. Il y a deux fois où je vais passer. Ah Guéla tu vas plus me voir ».