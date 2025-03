Une star du PSG se lâche sur ses moments intimes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sous le feu des projecteurs très tôt, dès sa formation au Real Madrid, puis au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi regrette parfois sa vie d'avant, lorsqu'il pouvait sortir sans se soucier des fans qui lui demandent des autographes ou des photos. Le joueur du PSG a reconnu que l'anonymat lui manquait parfois.

Achraf Hakimi fait la couverture de Vogue Arabia avec la mannequin néerlandaise Imaan Hammam. Les deux personnalités ont échangé sur leur vie, et notamment sur ce qui leur manquait le plus. Et pour la star du PSG, la réponse est claire.

« Je n'ai pas l'intimité que j'aimerais avoir »

« Je pense que le pire, c'est que je n'ai pas l'intimité que j'aimerais avoir. Le mieux, c'est que je peux communiquer avec beaucoup de gens » a confié Hakimi.

Hakimi rend hommage à sa mère

Mais sa carrière de joueur lui a offert une sécurité financière dont a profité ses parents, et notamment sa mère, son modèle. « Au-delà des titres et des réussites personnelles, ma plus grande réussite a été d’annoncer à mes parents qu’ils n’avaient plus besoin de travailler. Ce moment signifiait tout pour moi : leur montrer que leurs sacrifices avaient porté leurs fruits et que je pouvais les soutenir tout en poursuivant ma passion. C’est ma plus grande réussite » a confié Hakimi.