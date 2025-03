PSG : Surprise, Luis Enrique vend la mèche sur son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la très large victoire du PSG contre le Stade Birochin (7-0), Luis Enrique s'est prononcé sur l'évolution du club de la capitale depuis quelques mois. L'entraîneur espagnol annonce que le PSG est au début d'un grand projet, ce qui laisse entendre qu'il ne compte pas partir prochainement alors qu'il a prolongé jusqu'en 2027.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a d'ores et déjà prolongé son contrat jusqu'en 2027, ce qui confirme donc qu'il compte s'inscrire sur le long terme à Paris. D'ailleurs mercredi soir après la victoire contre le Stade Briochin (7-0), le technicien espagnol a commencé qu'il s'agissait simplement du début de ce nouveau projet.

«On est au début d'un projet»

« Eh bien, chaque match a une marge de progression. Bien évidemment, on ne joue jamais de la même manière, je crois qu'il y a énormément de marge de progression. On est au début d'un projet avec des joueurs extrêmement jeunes et on va continuer de gravir les paliers, notamment en Champions League », lâche-t-il au micro de beIN SPORTS avant de poursuivre.

«Et ça commence à payer»

« Et ça commence à payer, c'est-à-dire qu'on voit dans les statistiques la manière dont on joue dans ce championnat. On a eu des difficultés au début, mais on a surmonté nos difficultés. Et puis c'est sans limite, Sky is the limit, comme on dit en anglais. Et quel que soit le match, il y a cette animation, cette effervescence, et on veut être là et répondre à ses attentes », ajoute Luis Enrique.