OM : Longoria en remet une couche sur le départ de Sampaoli

Publié le 8 septembre 2022 à 14h10 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, Jorge Sampaoli a quitté l’OM. L’entra îneur argentin était en désaccord avec les ambitions du club phocéen et a préféré partir. Igor Tudor lui a succédé, mais son départ est encore dans les têtes. Pablo Longoria a alors donné de nouveaux détails sur les raisons qui l’ont poussé à se séparer de Jorge Sampaoli.

La saison dernière, Jorge Sampaoli avait réussi son défi. L’entraîneur argentin avait permis à l’OM de retrouver la Ligue des champions. Cependant, un énorme coup de tonnerre a touché le vestiaire marseillais cet été. Étant en désaccord avec les ambitions du club phocéen, Jorge Sampaoli a claqué la porte dès la reprise de l’entraînement. Pablo Longoria a alors décidé de le remplacer par Igor Tudor, qui officiait au Hellas Vérone en Serie A. Mais encore aujourd’hui, plusieurs semaines après le départ de Jorge Sampaoli, le président de l’OM continue d’être interrogé sur le technicien argentin.

Sampaoli victime de son style de jeu ?

Au micro de Canal+ , Pablo Longoria a alors donné de nouveaux détails sur les raisons du départ de Jorge Sampaoli : « Le départ de Sampaoli ? Je n’y pensais pas pendant l’été. Après, pendant les conversations avec Jorge, qui ont été sincères depuis le début, on a vu qu’on n’était pas dans les mêmes temps du projet. Jorge est un gagnant. Tout le temps il travaillait pour gagner les matchs. Je comprends cette mentalité, mais c’est aussi vrai que nous, en tant que dirigeants, il faut être réaliste. Le jeu de position, c’est un jeu où il faut beaucoup d’argent pour avoir beaucoup de joueurs de talent. Le talent c’est de plus en plus difficile à trouver. »

«On voulait faire ce changement à la fin de cette saison»