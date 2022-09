Foot - Mercato

Zidane, Pochettino... C'est réglé pour la succession de Tuchel

Après avoir officialisé le départ de Thomas Tuchel ce mercredi matin, Chelsea était à la recherche d’un nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino et Zinédine Zidane étaient alors évoqués du côté des Blues pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Mais finalement, le club londonien devrait se tourner vers un autre nom qui officiait déjà en Premier League.

Ce mercredi matin, Chelsea a lâché une véritable bombe au lendemain de sa défaite face au Dinamo Zagreb en Ligue des champions (1-0). Sur les réseaux sociaux, le club londonien a officialisé la mise à pied de Thomas Tuchel avec effet immédiat. « Le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de l'entraîneur Thomas Tuchel. Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au club. Thomas aura à juste titre une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs » pouvait-on lire dans un communiqué. Chelsea était alors à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Thomas Tuchel. Et les Blues ont l’air de l’avoir trouvé.

Comme le rapporte le journaliste Gianluca Di Marzio, Chelsea aurait trouvé un accord verbal avec Graham Potter. L’entraîneur de Brighton aurait reçu le feu vert de son club et serait entendu avec les Blues concernant les termes de son futur bail. La direction de Chelsea aurait discuté des détails du contrat et du staff avec Graham Potter. Il ne manquerait plus que la signature pour officialiser la chose.

Graham Potter will be appointed as new Chelsea manager, as expected. Agreement in place, contracts now being prepared as proposal has been accepted. Here we go. 🚨🔵 #CFCChelsea will complete the agreement with Brighton in the next hours. pic.twitter.com/cY7V5vdZy8