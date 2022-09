Foot - Mercato - PSG

PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Keylor Navas

Publié le 8 septembre 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après son faux départ à Naples cet été, Keylor Navas est donc resté au PSG. Mais alors qu’il est encore question d’un éventuel transfert en janvier prochain, le gardien costaricien pourrait finalement être contraint de tirer un trait sur cette piste à en croire les derniers propos de la direction napolitaine.

Le 1er septembre dernier, quelques heures seulement avant la fermeture du mercato estival, Keylor Navas (35 ans) avait mis un terme aux spéculations sur son avenir via son compte Instagram en annonçant sa décision de rester au PSG : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », avait lancé Navas.

Naples a raté le coche

Le club italien de Naples, annoncé comme étant la piste la plus concrète pour le joueur du PSG, a donc été abandonnée alors que l’écurie italienne semblait déterminée à faire venir Keylor Navas qui va devoir évoluer dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma au PSG. Et alors qu’il était question ces derniers jours d’un possible retour à la charge du Napoli en vue du mercato de janvier, un nouvel élément vient relancer le feuilleton.

Meret prolongé, la piste Navas terminée ?

Interrogé par Sport Mediaset mercredi soir, le directeur sportif de Naples Cristiano Giuntoli a laissé entendre qu’il abandonnait la piste Keylor Navas pour finalement privilégier la prolongation de contrat d’Alex Meret au poste de gardien : « Il n'y a pas de négociation pour Navas, on se concentre sur Meret. Nous sommes proches d'un accord, maintenant nous attendons le retour de son agent » , a indiqué le dirigeant de Naples. Une situation qui pourrait donc contraindre Keylor Navas à rester au PSG l’hiver prochain, dans l’ombre de Donnarumma…

Donnarumma remonté par la situation ?

D’ailleurs, comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes du jour, le gardien italien du PSG serait très agacé par ce contexte, lui qui s’était vu promettre que Keylor Navas partirait au cours du mercato estival. Mais l’ombre de l’ancien portier du Real Madrid plane toujours au-dessus de Donnarumma, mis sous pression alors qu’il s’est déjà rendu coupable de plusieurs erreurs depuis le début de la saison. Et ce nouveau rebondissement dans le feuilleton Navas ne devrait rien arranger quant à la gestion des gardiens au PSG.