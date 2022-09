Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jonathan Clauss se livre sur son transfert à l’OM

Publié le 8 septembre 2022 à 08h30 par La rédaction

Arrivé cet été à l’OM en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss vit un rêve éveillé au sein du club marseillais. Lors d’un entretien accordé au Parisien, le défenseur français s’est exprimé sur son arrivée à Marseille, mais aussi à propos du discours de Pablo Longoria. L’international français a également laissé un mot pour les supporters en dévoilant être impressionné par l’ambiance au sein du Stade Vélodrome.

Titulaire indiscutable au sein du onze marseillais, Jonathan Clauss a découvert la Ligue des Champions ce mercredi face à Tottenham. Une nouvelle étape encore pour l'ancien du RC Lens, qui ne cesse de franchir les étapes. Celle-ci a donc été possible grâce à son récent transfert à l'OM. Arrivé durant le mercato d’été, Clauss s’est exprimé dans un entretien accordé au Parisien , se confiant notamment sur son arrivée au sein du club phocéen et ses premiers pas dans son nouveau club.

« Le club a une dimension supérieure à ce que je pensais »

Arrivé en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss a ainsi donné ses impressions lors de son arrivée à l’OM. Il a notamment expliqué prendre conscience de la grandeur du club marseillais : « Quelles sont mes impressions après mon arrivée à l’OM ? Le club a une dimension supérieure à ce que je pensais. J’avais une image de grand club, forcément, mais en étant à l’intérieur, on sent une autre dimension, de par les supporters, l’image de l’OM dans le monde. C’est tellement différent de tout ce que j’ai pu connaître : je prends conscience de la grandeur du club. »

« J’ai senti qu’il voulait faire de Marseille un club encore plus grand »

Par la suite, Jonathan Clauss en a dit plus sur ses échanges avec Pablo Longoria, président de l'OM. L'ex-joueur du RC Lens a alors confié : « Longoria ? Je me suis retrouvé dans son discours. Quand il m’a appelé, j’ai senti qu’il voulait faire de Marseille — qui est déjà un grand club —, un club encore plus grand (il répète, geste à l’appui). Il me disait : « Quand je vois ton jeu, j’ai l’impression que tu en veux encore plus. » Et moi, j’ai appris à être comme ça depuis petit : à partir du moment où j’ai eu la chance de gratter un petit niveau par-ci par-là, j’ai pris goût à vouloir encore grimper. Évidemment, l’échelle est différente : lui est président, moi joueur. »

« C’est extraordinaire comme ambiance ! »