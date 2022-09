Foot - Mercato - PSG

PSG : Un énorme danger pour l’avenir de Donnarumma ?

Publié le 8 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Fini l’alternance au PSG. Christophe Galtier a tranché, Gianluigi Donnarumma est désormais le numéro 1 dans les buts parisiens. Pour autant, ce n’est pas pour cela que l’Italien est plus serein. Face à la Juventus, Donnarumma a encore été l’auteur d’une erreur qui a amené un but. Alors que l’ombre de Keylor Navas plane au-dessus du portier transalpin, d’ici peu, un nouveau danger pourrait débarquer…

Dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier a été très clair concernant la gestion des gardiens. Au contraire de Mauricio Pochettino, il n’était pas question d’alterner. Une hiérarchie claire a donc été établie et c’est Gianluigi Donnarumma qui a été nommé numéro 1 au PSG. « Concernant la hiérarchie, elle est comme ça actuellement. Je suis content des performances de Gigio, je sais que Keylor travaille dur, qu’il est vraiment dans la compétition et prêt à être disponible pour l’équipe s'il y avait un besoin, mais je suis content de ce que fait Gigio, ce qu’il apporte et sa présence », expliquait notamment Christophe Galtier avant la rencontre face à la Juventus.

Mercato : Zidane proche du retour après l'échec du PSG ? https://t.co/BjhjnwzOPi pic.twitter.com/ErdcN9viBM — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

Donnarumma déçoit…

Alors que ce choix de Christophe Galtier aurait dû apporter de la sérénité dans les buts du PSG, cela n’est pas forcément le cas. En effet, depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma se montre fébrile. Forcément, le grand rendez-vous face à la Juventus était très attendu pour voir la performance de l’Italien. Et contre la Vieille Dame, Donnarumma a déçu. Coupable sur le but de la Juventus, le portier du PSG n’a clairement pas gagné des points. De quoi alors relancer le débat sur les gardiens parisiens ?

Navas est toujours là

Les questions pourraient bien se poser puisque Keylor Navas n’a finalement pas quitté le PSG lors du dernier mercato estival. Le feuilleton a été très longtemps pour le Costaricain, très proche d’un départ vers Naples. Finalement, les deux n’ont pas réussi à trouver de terrain d’entente et Navas est donc resté au PSG, il se retrouve en tant que doublure de Donnarumma. Le voilà qu’il doit donc attendre son tour pour espérer avoir une chance de jouer…

Lafont bientôt au PSG ?