Foot - OM

OM : Avant la Ligue des champions, Clauss annonce ses ambitions

Publié le 7 septembre 2022 à 18h30 par Hugo Chirossel

À la recherche d’un piston droit cet été, l’OM a jeté son dévolu sur Jonathan Clauss. L’international français est arrivé en provenance du RC Lens et va découvrir le Ligue des champions ce mercredi soir face à Tottenham. Il s’est confié sur son arrivée à Marseille et sur les objectifs du club dans la compétition.

Arrivé cet été en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss s’est parfaitement intégré dans le système d’Igor Tudor à l’OM. Si son rôle est plus ou moins similaire, il va faire ses débuts en Ligue des champions ce mercredi lors du déplacement à Tottenham, après avoir découvert la sélection nationale il y a quelques mois avec l’équipe de France.

Transferts - OM : Ils ont donné un grand coup de main à Longoria sur le mercato https://t.co/xbvx3JvVrz pic.twitter.com/Zpadz4YtuX — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Le club a une dimension supérieure à ce que je pensais »

Dans une interview accordée au Parisien , Jonathan Clauss s’est confié sur son arrivée à l’OM : « Le club a une dimension supérieure à ce que je pensais. J'avais une image de grand club, forcément, mais en étant à l'intérieur, on sent une autre dimension, de par les supporters, l'image de l'OM dans le monde. C'est tellement différent de tout ce que j'ai pu connaître. Je prends conscience de la grandeur du club . »

« On est venus pour faire rayonner Marseille en C1 »

L’international français s’est ensuite exprimé sur les objectifs de l’OM en Ligue des champions. « Quelques compétitions font rêver tout le monde : la Coupe du monde, l'Euro, la Ligue des champions. Quand je vois tout mon parcours, d'où je suis parti, et que je vais disputer l'une d'elles, c'est déjà dingue. On est venus pour faire rayonner Marseille en C1. Je ne sais pas comment ça va se passer, que ce soit en bien ou en mal, mais on a choisi cette pression-là : on va tout faire faire pour défendre les couleurs du club », a-t-il déclaré.

« Pour un club, c’est le graal de la disputer »