Foot - OM

OM : Longoria lâche un coup de pression aux joueurs de Tudor

Publié le 5 septembre 2022 à 23h00 par La rédaction

Présent ce lundi en conférence de presse pour présenter ses dernières recrues, Pablo Longoria s’est également exprimé sur les ambitions de l’OM cette saison. Pour le président marseillais, il est indispensable de se qualifier de nouveau en Ligue des champions à l’issue de la saison et de bien figurer dans la compétition cette année.

Après avoir enregistré 12 nouvelles recrues cet été, Pablo Longoria était présent en conférence de presse ce lundi pour présenter les trois derniers arrivants : Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit. L’occasion pour le président de l’OM de faire le point sur les dossiers chaud de son club et d’afficher ses ambitions cette saison.

Mercato - OM : Longoria vend la mèche pour l’avenir de ce cadre https://t.co/6vSFhK6VuC pic.twitter.com/NQGQt9oH3d — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

Longoria affiche ses ambitions avec l’OM

Alors que l’Olympique de Marseille fera son retour en Ligue des champions mercredi soir à Tottenham, Pablo Longoria veut que l’OM s’installe durablement dans la compétition. Cela passe par des bonnes performances en championnat afin de s’y qualifier de nouveau, mais le président marseillais veut également être à la hauteur des attentes en Europe dès cette saison, d’autant plus dans un groupe au niveau homogène.

« On veut être compétitif »