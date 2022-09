Foot - OM

OM : Auxerre sort du silence après les bagarres entre supporters

Publié le 3 septembre 2022 à 17h10 par La rédaction

Les alentours du stade Abbé-Deschamps ont été le lieu de violents affrontements entre supporters de l’OM et d’Auxerre ce samedi, en marge du match d’ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Via un communiqué publié sur les réseaux sociaux l’AJA a réagi, condamnant ces évènements et appelant au calme.

Après les incidents survenus la saison dernière dans plusieurs stades, c’est un nouvel évènement malheureux qui s’est déroulé ce samedi, à Auxerre. A quelques heures du début de la rencontre entre l’AJA et l’OM, plusieurs bagarres ont eu lieu entre supporters, faisant des dégâts matériels et obligeant les forces de l’ordre à intervenir.

« L’ensemble du club condamne et regrette ces agissements »

Via un message publié sur les réseaux sociaux, Auxerre a réagi et a condamné ces incidents survenus ce samedi. « Avant la rencontre entre l’AJA et l’OM comptant pour la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, ce samedi, plusieurs incidents et dégradations ont eu lieu autour du stade Abbé-Deschamps » peut-on lire dans ce communiqué. « L’ensemble du club condamne et regrette ces agissements et rappelle que ce match doit rester une fête ».

