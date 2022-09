Foot - Mercato

Après l'OM, Cristiano Ronaldo est encore recalé pour son transfert

Publié le 8 septembre 2022 à 17h00 par Arthur Montagne

Annoncé sur le départ durant tout l'été, Cristiano Ronaldo est finalement resté à Manchester United. Et pour cause, il n'a jamais trouvé de club susceptibles de le recruter. Son nom a toutefois circulé dans plus équipes, à commencer par Naples qui aurait tenté de recruter la star portugaise en fin de mercato. Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club italien, se montre toutefois assez évasif.

C'était l'un des feuilletons de l'été sur le mercato. En effet, Cristiano Ronaldo a rapidement réclamé son départ de Manchester United afin de disputer la Ligue des champions. Mais le Portugais n'a jamais réussi à trouver un club pour rebondir et a donc du rester du côté des Red Devils . Néanmoins, son nom a circulé avec insistance du côté du Napoli en toute fin de mercato. Cristiano Giuntoli met les choses au point.

«Nous n'avons jamais vraiment parlé de Ronaldo»

« Nous n'avons jamais vraiment parlé de Ronaldo. Dans le football, avec des "si" et des "mais", on ne va nulle part. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons, nous avons de la confiance et une équipe compétitive. Quel genre de paire cela ferait-il avec Osimhen ? Qui sait ? », s'interroge le directeur sportif du Napoli au micro de Sky Sport .

Longoria aussi dément pour Ronaldo