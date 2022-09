Foot - Mercato - OM

Mercato : Ronaldo est annoncé à l'OM, Longoria n'en peut plus

Publié le 8 septembre 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Durant tout l'été, la rumeur d'un transfert de Cristiano Ronaldo a mis le feu aux réseaux sociaux, les supporters de l'OM se prenant à rêver de l'arrivée de la star portugaise, incapable de trouver une porte de sortie après avoir pourtant réclamé son départ de Manchester United. Mais alors que la rumeur a enflé, Pablo Longoria semble particulièrement agacé.

Il aura suffi d'un tweet publié par un supporter de l'OM pour mettre le feu à Marseille. En effet, le 19 juillet dernier, Basile Bilo, célèbre fan marseillais sur Twitter , diffuse un montage de Cristiano Ronaldo avec le maillot de l'OM complété par le message suivant « et si... ». Le tout assorti du hashtag #RonaldOM qui va rythmer l'été des supporters olympiens. Et pour cause, la rumeur va se propager très rapidement. Et ce qui prêter à sourire au début, va finalement devenir un phénomène incontrôlable pour l'OM qui n'a jamais songé à réaliser un tel transfert. Mais la rumeur est alimentée par plusieurs ancien grands noms du club à l'image de Samir Nasri, Djibril Cissé ou encore Mamadou Niang et Eric Di Meco. Et pourtant, Pablo Longoria avait tenu à mettre fin à cette rumeur, en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions.

«C'est le monde des réseaux sociaux»

« C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football », expliquait le président de l'OM au micro de beIN SPORTS .

Et si... #RonaldOM pic.twitter.com/OsSz1ImINk — Bilo ☀️ (@basilebilo) July 19, 2022

La rumeur Ronaldo a contrarié Longoria

Par conséquent, cette rumeur n'a pas du tout amusé Pablo Longoria. Il faut dire que pendant qu'il abattait un énorme travail pour boucler le recrutement de 12 nouveaux joueurs, dont Alexis Sanchez ou Eric Bailly, des noms bien connus, tout le monde ne parlait que de Cristiano Ronaldo. Un transfert pourtant impossible. Après la fermeture du mercato, le président de l'OM reconnaissait d'ailleurs une forme de contrariété face à cette rumeur. « Ce n'est pas la rumeur Ronaldo qui m'a contrarié. J'étais contrarié le jour du tirage au sort de la Ligue des champions, oui. On cherche à travailler dans la sérénité, on explique le projet, mais la rumeur prend plus de hauteur que de parler 50 000 fois et ça, ça me dérange. On a répété qu’on voulait une masse salariale équilibrée donc bon », confiait-il en conférence de presse.

«On ne peut pas construire une équipe autour d’un seul joueur»