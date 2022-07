Foot - Mercato - OM

Cristiano Ronaldo à l'OM, la rumeur qui affole les réseaux sociaux

Publié le 20 juillet à 12h30 par Arthur Montagne

Cet été, Cristiano Ronaldo a réclamé son départ de Manchester United, mais peine à trouver un club susceptible de l'accueillir. Chelsea, le PSG ou encore le Bayern Munich auraient tous repoussés l'hypothèse de recruter la star portugaise. Il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention des supporters de l'OM qui ont lancé un hashtag qui a mis le feu aux réseaux sociaux.

Seulement un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaite déjà partir. Et pour cause, le quintuple Ballon d'Or, très déçu des résultats des Red Devils , souhaite prendre part à la Ligue des champions et cherche une porte de sortie. Toutefois, il peine à trouver un club susceptible de l'accueillir. Le Bayern Munich a clairement repoussé l'idée de recruter Cristiano Ronaldo malgré le départ de Robert Lewandowski. Comme révélé par le10sport.com, une arrivée de CR7 au PSG n'est pas non plus d'actualité. Chelsea et l'Atlético de Madrid auraient également renoncé à l'idée de recruter la star portugaise qui « pourrait se retrouver dans un endroit assez surprenant », selon Piers Morgan, journaliste britannique proche de Cristiano Ronaldo. Il n'en fallait pas plus pour alerter les fans de l'OM.

Et si... #RonaldOM pic.twitter.com/OsSz1ImINk — Bilo ☀️ (@basilebilo) July 19, 2022

L'incroyable buzz du #RonaldOM

En effet, face à la galère dans laquelle se retrouve Cristiano Ronaldo, les supporters de l'OM ont lancé un hashtag #RonaldOM afin de convaincre la star portugaise de se rabattre sur le club phocéen, qui dispute la Ligue des champions la saison prochaine. Le hashtag a été lancé par l'un des célèbres twittos de la sphère OM @basilebilo. Et rapidement, de nombreux fans de l'OM s'en sont emparés, y compris certains célèbres à l'image de Mohamed Henni ou encore du journaliste de AS Andrés Onrubia.

Ronaldo doit signer à l’OM ça serait un tremplin dans sa carrière #RonaldOM pic.twitter.com/smtDkLx7K9 — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) July 19, 2022

Twitter s'emballe pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Et le hashtag #RonaldOM a très vite fait le tour de Twitter en France... mais aussi dans le monde ! Repris un peu partout, ce hashtag est devenu viral et a fait le buzz sur le réseau social au point d'apparaître en tendance monde. Une rumeur qui en a fait sourire certains qui se sont lancés dans des détournements amusants, mais d'autres se prennent au jeu et commencent à se mettre à rêver d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM.

TOP 1!!!!! @basilebilo ET TOUTE LA #TEAMOM SUR LE TOIT DU MONDE 👏👏👏👏 #RonaldOM pic.twitter.com/yErJ5Jtcfc — MacFly (@MacFly__) July 19, 2022

