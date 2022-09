Foot - Mercato - OM

OM : La nouvelle mise au point de Longoria sur Cristiano Ronaldo

Publié le 7 septembre 2022 à 21h00 par Thibault Morlain

A la fin du marché des transferts, une incroyable rumeur a fait vibrer les supporters de l’OM, celle d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais cherchait à quitter Manchester United, il était annoncé du côté du Vélodrome. Finalement, CR7 n’a jamais rejoint l’OM et à propos de cette rumeur, Pablo Longoria a tenu à être clair, encore une fois.

Si Cristiano Ronaldo est toujours un joueur de Manchester United, son avenir était l’un des gros feuilletons du dernier mercato. En effet, le Portugais avait réclamé à quitter les Red Devils afin de disputer la Ligue des Champions. Envoyé aux quatre coins de l’Europe, CR7 avait notamment été annoncé à l’OM. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les fans du club phocéen qui se sont mis à rêver d’une arrivée de Cristiano Ronaldo. De quoi obliger Pablo Longoria à monter au créneau durant le mercato.

Mercato - OM : Clauss lâche une explication pour son transfert à l’OM https://t.co/iQVHAFtkbZ pic.twitter.com/HTq5tvx8yT — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Elle n’a jamais été dans les tuyaux »

Et ce mercredi, dans un entretien accordé à Canal+ , Pablo Longoria est revenu sur cette rumeur d’une arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM. Le président phocéen a alors assuré : « La rumeur Cristiano Ronaldo ? Non, elle n’a jamais été dans les tuyaux ».

« On ne peut pas construire une équipe autour d’un seul joueur »