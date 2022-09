Foot - Mercato

Mis sous pression par le PSG, le Barça est fixé pour ce dossier

Publié le 10 septembre 2022 à 18h00 par Thomas Bourseau

Que ce soit du côté du PSG, de Manchester City ou encore de Liverpool pour ne citer que ces prétendants, on se renseignerait sur l’évolution de la situation de Gavi du côté du FC Barcelone où son contrat ne court que jusqu’en juin 2023. Cependant, et malgré la cote de son jeune milieu de terrain de 18 ans sur le marché des transferts, le Barça ne tremblerait pas. Explications.

Le FC Barcelone n’a pas voulu prendre de risques ces derniers mois. Le 14 octobre 2021, le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta prolongeait le contrat de Pedri, quelques jours avant celui d’Ansu Fati. Les deux pépites du Barça sont désormais respectivement liées au club culé jusqu’en juin 2026 et à l’été 2027 avec une option de deux années supplémentaires pour Fati. Ronald Araujo a lui aussi été prolongé en avril dernier jusqu’à l’été 2026 comme Pedri.

Le Barça n’a pas pu prolonger Gavi, de quoi irriter le joueur

Cependant, Gavi n’a pour sa part pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Et ce ne serait pas faute de volonté. D’après les informations divulguées par 90min, les dirigeants du Barça auraient eu pour plan d’annoncer la prolongation du milieu de terrain de 18 ans le 5 août dernier, date de sa majorité, alors que son bail expirera en juin prochain. Néanmoins, les difficultés économiques rencontrées par le FC Barcelone et son incapacité à l’époque d’enregistrer chacune de ses recrues estivales ont altéré les plans du club culé. Cette situation aurait eu le don d’agacer Gavi et ses représentants alors qu’en parallèle, il était question d’une opération Bernardo Silva avant la clôture du dernier mercato estival.

Le PSG et l’Europe se lancent sur les traces de Gavi

Au vu de la situation actuelle entourant Gavi, le PSG aurait décidé de ne pas rester les bras croisés. Comme 90min l’a dernièrement fait savoir, la section sportive parisienne emmenée par Luis Campos aurait organisé des réunions ces dernières semaines afin de faire un point sur le dossier Gavi et de se tenir au courant en cas d’une réelle opportunité pour accueillir l'Espagnol. Manchester City, Manchester United, Liverpool, la Juventus et le Bayern Munich auraient pris la décision de mener à bien la même stratégie afin que Gavi sache qu’il aurait quelques portes de sortie à disposition si jamais il venait à claquer la porte du FC Barcelone.

