Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG peut trembler, Messi est attendu à Barcelone

Publié le 10 septembre 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Vivement critiqué lors de sa prise de fonction, Joan Laporta a réussi à inverser la tendance cet été grâce à un mercato XXL. Néanmoins, le départ de Lionel Messi n'a pas été complétement digéré et afin de se faire pardonner, le président du FC Barcelone est invité à rapatrier La Pulga par Enzo Rinaldi, président de la Penya Barça Lyon.

L'été dernier, le mercato du FC Barcelone a été marqué par le départ de Lionel Messi. En fin de contrat, l'international argentin n'a pas pu prolonger son bail et a ainsi quitté son club de toujours afin de s'engager avec le PSG. Un énorme coup dur pour le Barça et surtout pour Joan Laporta, qui a début son nouveau mandat par un incroyable coup de tonnerre. Et chez les supporters du Barça, Laporta va avoir du mal à se faire pardonner malgré l'incroyable mercato réalisé cet été.

«Le président a mis trop de temps à tout mettre en place et on a perdu Messi»

Enzo Rinaldi, président de la Penya Barça Lyon, s'est ainsi prononcé sur la situation du club. Et s'il reconnaît « le virage pris cet été par Joan Laporta est le bon », le départ de Lionel Messi n'est pas encore digéré. « On n'avait pas d'autre choix que de réinvestir autant. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux critiquer le club, se moquer des "leviers", mais la plupart des gens ne comprennent rien à tout ça, ils ont vraiment du mal. De toute façon, le FC Barcelone est un club qui dérange. On est tombés tellement bas l'année dernière, j'ai vraiment eu très peur. Le président a mis trop de temps à tout mettre en place et on a perdu Messi », ajoute-t-il à France Football .

Laporta a fait le bon choix

« Là, il a pris les choses en main et il ne pouvait pas mieux faire. Mais il y a encore du boulot et il faudrait aller bien plus loin. Je pense notamment aux trois capitaines, Busquets, Piqué et Jordi Alba qui ne veulent pas vraiment faire les efforts économiques et qui sont catastrophiques sportivement. Ces mecs, s'ils aiment le club, ils n'ont qu'à l'aider, vraiment. Là, ils pourrissent le club depuis 2018 et l'élimination à Rome (0-3, en quarts de finale retour de C1). Les médias ont été utilisés pour faire pression sur De Jong mais le milieu néerlandais est en fait la victime de Busquets, la victime des cadres qui restent sans faire d'efforts », ajoute Enzo Rinaldi qui espère désormais le retour de Lionel Messi afin de définitivement pardonner Joan Laporta.

«Le Barça et Messi, ça ne peut pas se finir comme ça»