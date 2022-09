Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi n’est plus le bienvenu à Barcelone

Publié le 9 septembre 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Bien que le retour de Lionel Messi au FC Barcelone ait longtemps été évoqué, Xavi semble s'être fait à l'idée que la star argentine ne reviendra pas dans son club de toujours. Le technicien catalan peut toutefois s'appuyer sur une impressionnante armada offensive qui lui ferait presque oublier Lionel Messi.

L'été dernier, Lionel Messi s'est retrouvé dans l'obligation de quitter le FC Barcelone où son contrat prenait fin. L'international argentin a donc signé un bail de deux ans au PSG et il sera donc de nouveau en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. Et son retour au FC Barcelone a déjà plusieurs fois été évoqué. Mais Xavi semble petit à petit oublier cette idée.

PSG : Galtier prend une grande décision pour Messi, l'Argentine est sous le choc https://t.co/S584VYd8bP pic.twitter.com/psGrHxp0PX — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

«Malheureusement, c'est terminé»

En effet, après la victoire contre le Viktoria Plzen (5-1), mercredi soir, l'entraîneur du Barça s'est prononcé sur la situation de Lionel Messi : « Le deuil du meilleur de l'histoire ne sera jamais terminé. Tout ce qu'il a donné au Barça était extraordinaire. Malheureusement, c'est terminé. Maintenant, d'autres personnes sont appelées à faire la différence. »

Les attaquants du Barça brillent

Il faut dire que Xavi n'a pas à se plaindre de son secteur offensif. En effet, cet été Raphinha et Robert Lewandowski ont été recrutés tandis qu'Ousmane Dembélé semble plus fort que jamais. Et visiblement, c'est suffisant pour faire oublier Lionel Messi aux Catalans.