PSG : Neymar-Mbappé, voilà l’origine du clash

Publié le 9 septembre 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’entente ne semble clairement plus au beau fixe entre Kylian Mbappé et Neymar, c’est la prolongation de contrat de l’attaquant français au PSG qui serait à l’origine du malaise entre les deux stars. Et Neymar aurait beaucoup de mal à digérer les promesses faites à son coéquipier tricolore.

Mardi soir, alors que le PSG recevait la Juventus Turin en Ligue des Champions (2-1), c’est comme un symbole que Kylian Mbappé a privé Neymar du troisième but parisien alors que son partenaire était tout seul dans l’axe. Une action qui a beaucoup fait parler et qui en a remis une couche sur les tensions entre les deux attaquants du PSG.

La prolongation de Mbappé à l’origine des tensions

Comme l’a annoncé L’EQUIPE jeudi, l’entourage de Neymar serait très remonté en interne contre les promesses formulées à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger l’été dernier. Une situation qui passe très en interne pour l’attaquant brésilien.

