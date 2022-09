Foot - Mercato - PSG

PSG : Après la prolongation de Mbappé, le clan Neymar s'indigne

Publié le 8 septembre 2022 à 08h45 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé aurait prolongé dans des conditions très favorables, faisant de lui le nouveau patron du projet du PSG, l'entourage de Neymar aurait du mal à comprendre le déclassement de l'international brésilien au profit du crack de Bondy, ce qui serait source de tensions en interne.

Après un très long feuilleton, Kylian Mbappé avait finalement décidé de prolonger au PSG jusqu'en 2025. Afin de devancer le Real Madrid, le club de la capitale a d'ailleurs sorti le grand jeu en proposant évidemment un salaire démentiel à son attaquant, mais également en lui faisant certaines promesses concernant son importance dans le projet. D'ailleurs, aujourd'hui, Kylian Mbappé est le grand leader du projet qatari. Et cela passe mal dans l'entourage de Neymar.

Le clan Neymar ne comprend pas les promesses faites à Mbappé

Selon les informations de L'EQUIPE , le clan Neymar serait très remonté en interne contre les promesses faites à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger. Il faut dire qu'un an après sa prolongation au PSG, l'international brésilien subit un véritable déclassement au sein du club parisien, et visiblement, cela passe très mal en interne.

Des tensions en coulisses ?