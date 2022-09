Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a raté un énorme coup sur le mercato

Publié le 8 septembre 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Bien que très actif durant le mercato estival, Pablo Longoria a raté certains coups à l'image d'Axel Witsel. Libre sur le marché des transferts après la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, l'international belge était tout proche de s'engager avec l'OM afin finalement de rejoindre l'Atlético de Madrid.

Cet été, l'OM n'a pas chômé sur le mercato, attirant pas moins de 12 recrues. Néanmoins, Pablo Longoria n'a jamais réellement réussi à trouver le successeur de Boubacar Kamara. Jordan Veretout a bien été recruté en provenance de l'AS Roma, mais le club phocéen avait une autre idée en tête durant le marché des transferts.

Acierto indiscutible de este mercado de fichajes: Axel Witsel. Estaba a punto de fichar por el Marsella, al final se decantó por el Atlético de Madrid. https://t.co/hbL7CB5ppW — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 8, 2022

L'OM était sur le point d'attirer Witsel

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a livré une bataille avec l'Atlético de Madrid pour recruter Axel Witsel qui était libre de tout contrat suite à la fin de son bail avec le Borussia Dortmund. Une information confirmée par Matteo Moretto. Alors que l'international belge réalise un excellent début de saison avec les Colchoneros , le journaliste de Relevo , assure que le milieu de terrain était sur le point de signer à l'OM avant de s'engager au dernier moment avec l'Atlético.

«Je voulais continuer au plus haut niveau le plus longtemps possible»