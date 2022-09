Foot - Mercato - OM

OM : Tudor, Sampaoli... Pour Guendouzi, Longoria a évité le pire

Publié le 10 septembre 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Comme plusieurs joueurs, Mattéo Guendouzi a mal vécu le changement d'entraîneurs cet été à l'OM. Très proche de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain de l'équipe de France a eu du mal à digérer l'arrivée d'Igor Tudor, au point de remettre en cause son avenir juste après son transfert définitif. Mais désormais, tout va mieux.

Cet été, l'OM a connu de nombreux changements. Entre mercato hyper actif, qui a vu débarquer 12 nouveaux joueurs, sans compter les options d'achat levées, et l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Pablo Longoria a eu du pain sur la planche. Et pour cause, malgré une saison aboutie à l'issue de laquelle le club phocéen s'est qualifié pour la Ligue des champions, Jorge Sampaoli a annoncé son départ, frustré par le manque de moyens de l'OM sur le mercato. Un départ rapidement compensé par la nomination d'Igor Tudor. Mais dans le vestiaire, ce changement de coachs a été difficile à digérer.

Guendouzi a songé à quitter l'OM

Et pour cause, plusieurs joueurs étaient très attachés à Jorge Sampaoli, à l'image de Mattéo Guendouzi, homme de base du système du technicien argentin à Marseille. Prêté par Arsenal durant l'été 2021, l'ancien milieu de terrain de Lorient s'est effectivement imposé comme un titulaire indiscutable, au point d'être régulièrement convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Son prêt s'accompagnait d'ailleurs d'une option d'achat qui devenait automatique en cas de maintient de l'OM en Ligue 1. Une condition évidemment remplie et Mattéo Guendouzi s'est engagé à Marseille jusqu'en 2025 pour environ 11M€. Mais selon L'EQUIPE , le départ de Jorge Sampaoli a fait réfléchir l'ancien Gunner , au point de remettre en cause son avenir à l'OM.

L'intervention de Longoria

Il faut dire que les débuts de Mattéo Guendouzi, très proche de Jorge Sampaoli, sous les ordres d'Igor Tudor n'ont pas été faciles. Les deux hommes ont effectivement eu une altercation à la mi-temps du match amical contre l'AC Milan alors que le joueur avait affiché sa colère d'être remplacé. D'après L'EQUIPE , le technicien croate avait même songé à faire débuter son joueur sur le banc lors de la première journée de Ligue 1, mais la suspension de Pape Gueye ne lui a pas laissé le choix. De son côté, Pablo Longoria serait intervenu pour calmer son joueur et le recadrer en lui rappelant qu'Igor Tudor était le patron.

Entre Tudor et Guendouzi, tout va mieux