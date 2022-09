Foot - Mercato

Mercato : Javier Tebas réagit à la polémique Griezmann

10 septembre 2022

Prêté par le FC Barcelone à l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann vit un début de saison compliquée. Au cœur d’une polémique entre les deux clubs, Antoine Griezmann espère voir sa situation s’améliorer au fil du temps. Du côté du président de la Liga, Javier Tebas a voulu réagir à ce conflit qui dure depuis quelque temps.

Le début de saison d’Antoine Griezmann est pour l’instant un vrai calvaire pour le joueur. L’international français est actuellement prêté par le FC Barcelone à l’Atletico de Madrid. Mais du côté des Colchoneros , on ne souhaiterait pas payer les 40M€ aux Blaugarna . Le club madrilène limite donc le temps de jeu de l’attaquant, ce qui agace les Catalans. Le président de la Liga, Javier Tebas, s’est exprimé en conférence de presse sur le conflit.

«Vous devez respecter ce qui est écrit»

Le FC Barcelone avait donné le dossier à ses services judiciaires pour prouver les mauvaises intentions de l’Atletico de Madrid. Mais du côté de Javier Tebas, on ne souhaite pas se mêler du conflit. « Vous devez respecter ce qui est écrit. Il s'agit des clubs et de leurs contrats. La ligue ne peut pas avoir d'opinion et je ne vais pas entrer dans ce litige. S'ils le font par contrat, ça me va et s'ils ne le font pas par contrat, ça me va aussi. »

