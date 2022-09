Foot - Mercato - ASSE

Mercato : ASSE, PSG… Aouchiche se lâche sur son mercato

Publié le 10 septembre 2022 à 09h30 par La rédaction

Arrivé la semaine dernière du côté de Lorient, Adil Aouchiche a été présenté ce vendredi à la presse. L'occasion d'en profiter pour expliquer son choix de quitter l'ASSE, ses nouvelles ambitions avec son nouveau club, mais aussi le parcours qu’il a dû faire pour pouvoir arriver chez les Merlus, et notamment sa jeunesse au PSG.

Présenté ce vendredi à la presse, Adil Aouchiche fait partie des dernières recrues du FC Lorient. Le joueur débarque en Bretagne en provenance de l'ASSE avec de grandes ambitions et une forte volonté de vouloir s’imposer au sein de l’effectif lorientais, très jeune cette saison.

«Le projet lorientais m’a attiré»

Fraîchement arrivé à Lorient, Adil Aouchiche explique son choix et précise que l’entraîneur a été un élément clé à sa signature en Bretagne, mais aussi l’envie de retrouver la Ligue 1. « Le projet lorientais m’a attiré. Ce qui m’a également incité à venir, c’est le coach (Régis Le Bris). C’est un tacticien, un amoureux du football. Je me reconnaissais dans son discours, sa manière de parler, ses ambitions. J’avais aussi à cœur de refaire un passage un Ligue 1, avant, peut-être, de goûter à l’étranger. C’est un défi pour moi de rejoindre le FCL. »

«J’ai envie de faire une belle saison»

À tout juste 20 ans, Adil Aouchiche affiche déjà de grandes ambitions pour la saison à venir. Alors que Lorient réalise actuellement un très bon début de saison, le milieu formé au PSG souhaite rendre l’équipe encore plus forte. « Je recherchais l’épanouissement, à me faire plaisir dans un club qui compte sur moi. Et à Lorient, on ne peut que bien travailler. J’ai envie de faire une belle saison et de rendre l’équipe encore meilleure qu’elle ne l’est actuellement. En somme, continuer de grandir et de m’investir dans ce projet pour l’avenir. »

«Cette expérience au PSG aura été positive dans ma jeune carrière»