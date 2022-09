Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar a donné un coup de main après ce gros transfert

Publié le 10 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Toute première recrue du mercato estival 2022 au PSG, Vitinha a connu une adaptation express au sein de son nouveau club où il a déjà réussi à se rendre indispensable dans l’entrejeu avec Marco Verratti. Et le milieu de terrain portugais indique que Neymar l’avait bien aidé à s’intégrer dans le vestiaire du PSG.

C’est un fait, le PSG a connu un mercato estival particulièrement agité, et Luis Campos a eu du pain sur la planche pour son tout premier été en tant que conseiller sportif du club de la capitale. Il a fallu dégraisser le vestiaire avec de nombreux indésirables poussés vers la sortie (Kurzawa, Icardi, Rafinha, Ander Herrera, Gueye, Kehrer…), mais également se renforcer intelligemment et sans surpayer les nouvelles recrues. D’ailleurs, peu de temps après son arrivée, Campos bouclait son premier renfort du mercato avec Vitinha (22 ans), arrivé du FC Porto pour 40M€.

Mercato : A Barcelone, on a enfin trouvé les remplaçants de Neymar https://t.co/HwwEvt1zQT pic.twitter.com/o2FRf3TRW5 — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Vitinha, nouvelle force du PSG

Rapidement, le milieu de terrain portugais a réussi à s’imposer comme un nouveau maillon fort du PSG et un élément indispensable de l’entrejeu dans son association avec Marco Verratti. Vitinha enchaine les performances convaincantes semaine après semaines, et il apparaît déjà comme étant la recrue la plus convaincante du mercato estival du PSG. D’ailleurs, l’ancien joueur du FC Porto semble lui même emballé par son intégration au Parc des Princes.

« Je m’intègre bien »

Interrogé par TNT Sports après la victoire du PSG contre la Juventus Turin (2-1), Vitinha s’est confié sur sa nouvelle vie : « Je ne peux pas cacher que je suis très content, de jouer dans ce club énorme. C'est un rêve qui s'est réalisé. J'ai été très bien reçu, et la vérité c'est que tout est plus facile sur le terrain. Le fait que tout se soit passé comme cela me rend la tâche beaucoup plus facile sur le terrain, pour faire mon travail. Je m'intègre bien dans l'équipe. Mais je veux toujours m'améliorer, je peux faire encore plus, et c'est pour cela que l'on travaille, moi et l'équipe », a-t-il confié. Et une star du PSG l’a particulièrement aidé à s’intégrer dans le vestiaire depuis son arrivée : Neymar, l’emblématique numéro 10 du club de la capitale.

« Neymar a beaucoup aidé »