PSG : C'est confirmé, Campos doit une fière chandelle à Di Maria

Publié le 9 septembre 2022 à 15h10 par Thomas Bourseau

Quelques semaines après le départ libre de tout contrat d’Angel Di Maria à la Juventus, Leandro Paredes a lui aussi rejoint Turin pour porter les couleurs du club bianconeri. Au cours de sa conférence de presse de présentation, Paredes a tenu à souligner une nouvelle fois le rôle primordial que son compatriote argentin a joué dans sa prise de décision pour acter son départ du PSG.

Leandro Paredes n’était plus indéboulonnable au PSG. Avec le nouveau projet sportif porté par le conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Christophe Galtier, l’international argentin n’était plus un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Comme Keylor Navas qui est finalement reste au sein du club de la capitale bien qu’il fut annoncé au Napoli, Paredes a signé à la Juventus par le biais d’un prêt d’une saison avec option d’achat qui pourrait atteindre les 25M€ si tous les bonus étaient remplis. Mais pourquoi la Juventus ? En fin de contrat au PSG en juin dernier, Angel Di Maria prenait la direction du club turinois. Proche de son compatriote argentin, Paredes n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour faire le même choix.

« Di Maria ? Dès que j'ai appris qu'il venait ici, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour venir »

« Angel Di Maria ? Nous avons une amitié depuis de nombreuses années. Et ce n'est pas seulement nous. Nos familles et nos enfants sont aussi amis. Être ici avec lui encore une fois, dans une autre équipe, c'est spécial ». Voici le message que Leandro Paredes dévoilait lors d’un entretien accordé au site officiel de la Juventus dans la foulée de son arrivée. Ce vendredi, la présentation officielle du milieu de terrain prêté avec option d’achat par le PSG a eu lieu. L’occasion pour Paredes d’en rajouter une couche sur l’importance de la présence d’Angel Di Maria à la Juventus dans son choix cet été. « Dès que j'ai appris qu'il venait ici, nous avons commencé à parler de la possibilité de venir ici, nos familles sont amies. Après quelques jours, nous avons décidé de venir ici et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour venir ». a confié l’international argentin dans des propos rapportés par TMW .

