PSG : Voilà comment Christophe Galtier a mis Paris dans sa poche

Publié le 9 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Zinedine Zidane, Ruben Amorim, Marcelo Gallardo… Beaucoup ont été cités dans la presse pour prendre la succession de Mauricio Pochettino à la tête de l’effectif du PSG. Finalement, sous l’impulsion du conseiller football Luis Campos, le Paris Saint-Germain a fait le choix de nommer Christophe Galtier qui a pris ses fonctions d’entraîneur le 5 juillet dernier. Et en l’espace de quelques semaines, l’ancien technicien de l’ASSE, du LOSC et de l’OGC Nice a mis tout le monde d’accord à Paris.

Sergio Ramos valide la méthode Christophe Galtier

Dès les premières semaines de Christophe Galtier à la tête du groupe PSG, il était stipulé dans la presse que lors de la tournée de pré-saison du Paris Saint-Germain au Japon, les consignes de Galtier étaient validées par le vestiaire du club de la capitale. Les stars du PSG étaient déjà particulièrement réceptives à la méthode Galtier. Et ce n’est pas Sergio Ramos qui affirmera le contraire. Pour PSGTV , le défenseur central qui a notamment connu des coachs de la trempe de Zinedine Zidane, de José Mourinho ou encore de Carlo Ancelotti, n’a pas tari d’éloges quant au management de Galtier. « Quand le coach parle doucement, je le comprends parfaitement (rire). On communique tous très bien ensemble. On échange sur le nouveau système que nous avons, sur ce que le coach attend de nous. Je pense que c'est un entraîneur avec un très haut niveau technique et tactique. Il est parvenu à gagner le championnat avec une autre équipe en France, donc c'est un homme expérimenté dans le football et nous devons profiter de ça, pour essayer de projeter les idées qu’il a pour nous sur le terrain ».

Marco Verratti salue le management de Christophe Galtier

Et Sergio Ramos n’est pas le seul à penser de la sorte. Ces derniers jours, Marco Verratti a été invité à s’exprimer sur les antennes de Canale 5 , chaîne de télévision italienne. Et le milieu de terrain du PSG n’a eu que de bonnes paroles à dire au sujet de Christophe Galtier. « Je vais dire quelque chose... Entraîner cette équipe est difficile. Christophe Galtier fait du très bon travail jusqu'à présent, c'est un entraîneur intelligent ».

Neymar apprécie le travail de Galtier

Depuis le début de sa carrière, Neymar a pu évoluer sous les ordres de Luis Enrique avec qui il a remporté la Ligue des champions, sous Unai Emery, Thomas Tuchel ou encore Mauricio Pochettino cette fois-ci au PSG. Et le Brésilien voit en Christophe Galtier des similitudes avec ces coachs de renom et notamment au niveau de la gestion de son propre cas comme Neymar l’a fait savoir à DAZN . « Il n'a pas changé mon rôle. C'est le même qu'avant, avec tous les coaches que j'ai pu avoir. C'est un entraîneur que nous apprenons tous peu à peu à connaître. Il nous a déjà tellement montré comment il aime travailler, ce qu'il aime faire pour l'équipe, ça se passe vraiment bien ».

PSG : Neymar dévoile son coup de coeur dans le vestiaire de Galtier https://t.co/uXb58KI9EZ pic.twitter.com/gIKMcVFoqe — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

Hormis Neymar, Mbappé est aussi conquis