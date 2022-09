Foot - PSG

Galtier reçoit un message embarrassant... d'un ancien de l'OM

Publié le 8 septembre 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Alors que la polémique du char à voile a pris une ampleur très impressionnante, Christophe Galtier a toutefois reçu plusieurs soutiens au sein du monde du football. Notamment parmi les entraîneurs de Ligue 1. Et c'est désormais au tour d'Adil Rami de se positionner. Mais son message ne risque pas d'avoir la même portée...

Depuis le début de la semaine, Christophe Galtier est confronté à une polémique après ses propos en réponse au directeur des TGV-intercités, Alain Krakovitch, qui invitait le PSG a privilégié le train plutôt que l'avion. « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », lâchait le coach parisien en conférence de presse. Une ironie qui est très mal passée et qui a suscité une vive polémique en France, notamment au sein de la politique puisque plusieurs acteurs importants, du gouvernement ou de l'opposition ont pris la parole afin de dénoncer les propos de Christophe Galtier. Néanmoins, l'entraîneur du PSG a pu compter sur certains soutiens dans le milieu du foot. Ce qui ne l'a pas empêché de faire son mea culpa.

Galtier reconnaît son erreur

En effet, après la victoire contre la Juventus (2-1) mardi soir, Christophe Galtier s'est présenté au micro de Canal+ avant de reconnaître que sa blague était déplacée : « Ce n’était pas le moment de faire ces propos. Je le regrette. C’était une blague de mauvaise qualité, pas au bon moment. Je suis concerné par les problèmes de climat, les problèmes de notre planète. Je sais la responsabilité que nous avons. J’ai entendu qu’on était hors sol, c’est faux. On est lucide. Cette blague arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût . » Mais alors que la polémique s'était apaisée, la sortie d'Adil Rami ne va pas rendre service au PSG.

En effet, dans une vidéo diffusée sur Instagram , l'ancien défenseur de l'OM prend la défense de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé, mais le ton de son discours ne risque pas de calmer les critiques : « Les écolos n'ont pas aimé l'humour de Kylian Mbappé et du coach. Je vais vous dire un truc : heureusement que la question ne m'a pas été posée en conférence de presse. Mon Dieu ! Je peux te dire que j'aurais créé une armée d'écolos. On ne peut plus rigoler. Plus d'humour, c'est fini . »

"J'ai entendu dire qu'on était hors-sol : c'est faux"Ecologie et PSG : alors que Christophe Galtier s'excuse, un autre joueur de football, Adil Rami, remet une pièce dans la machine à polémique... 🙄@MattBelliard #CàVous pic.twitter.com/ymaNwzmylX — C à vous (@cavousf5) September 7, 2022

«C'est Kylian Mbappé, son TGV»