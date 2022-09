Foot - Mercato - PSG

PSG : Les vérités de Neymar sur l’arrivée de Galtier

Publié le 8 septembre 2022 à 18h15 par Thibault Morlain

Cet été, un nouvel entraîneur a donc pris place sur le banc du PSG. Alors que Mauricio Pochettino a été remercié, le club de la capitale a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Et pour le moment, tout se passe bien pour le Français, qui entretient une bonne relation avec ses stars. Ce n’est d’ailleurs pas Neymar qui dira le contraire à propos de Galtier.

Le PSG a donc décidé de repartir sur un nouveau projet. Et pour cela, le club de la capitale a opéré de grands changements. Leonardo et Mauricio Pochettino sont partis quand Luis Campos et Christophe Galtier sont arrivés. Débarqué en provenance de l’OGC Nice, le Français a ainsi pris place sur le banc du PSG. Un défi de taille pour Galtier étant donné la pression du projet parisien et les stars à entraîner.

« C'est un entraîneur que nous apprenons tous peu à peu à connaître »

Mais pour le moment, Christophe Galtier se montre à la hauteur du PSG, réussissant notamment à gérer les stars du vestiaire parisien, à l’instar notamment de Neymar. D’ailleurs, dans un entretien accordé à DAZN , le Brésilien s’est confié sur l’arrivée de Galtier au PSG, expliquant : « Il n'a pas changé mon rôle. C'est le même qu'avant, avec tous les coaches que j'ai pu avoir. C'est un entraîneur que nous apprenons tous peu à peu à connaître ».

« Ça se passe vraiment bien »