PSG : Neymar accepte une mission confiée par Galtier

Publié le 8 septembre 2022 à 12h15 par Arthur Montagne

Conscient de l'importance d'aligner son trio offensif, Christophe Galtier sait également qu'il faut qu'au moins l'un des trois soit très actif dans le travail défensif. Depuis le début de saison, c'est Neymar qui assume ce rôle. Et contre la Juventus, le Brésilien s'est même porté volontaire pour gêner la première relance de Leandro Paredes.

Depuis le début de saison, Neymar est dans une forme éblouissante. En effet, le Brésilien est revenu plus fort que jamais comme en témoignent ses statistiques. En seulement 8 matches, le numéro 10 du PSG a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et contre la Juventus, il a confirmé sa forme étincelant, en adressant notamment une merveilleuse offrande à Kylian Mbappé.

Neymar se porte volontaire pour presser Paredes

Et selon les informations de L'EQUIPE , en plus de briller offensivement, Neymar accepte de prendre en charge le travail défensif. En effet, avant le match contre la Juventus, Christophe Galtier avait prévenu ses trois stars offensives. L'une d'entre elles devra se mettre au service du collectif en exerçant un pressing sur Leandro Paredes afin de gêner la première relance turinoise. Et c'est Neymar qui s'est porté volontaire pour accomplir cette tâche.

La preuve de son implication ?

Kylian Mbappé et Lionel Messi étaient donc concentrés sur le travail offensif, et Neymar a effectué un important travail de repli défensif, indispensable pour garantir l'équilibre de l'équipe. La preuve d'une implication irréprochable de la star brésilienne qui brille a tout point de vue depuis le début de saison.