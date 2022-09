Foot - PSG

Mbappé et Neymar au cœur d’une nouvelle polémique ? La réponse

Publié le 7 septembre 2022 à 18h10 par La rédaction

Alors que le PSG s’est imposé face à la Juventus (2-1) mardi soir en Ligue des Champions, une action de ce match a beaucoup fait parler. Kylian Mbappé aurait pu servir Neymar et permettre aux Parisiens de mener par trois buts d’écart, mais l’international français a préféré jouer l’action tout seul. Pas de problème pour autant entre les deux hommes, qui se sont expliqués à l’issue de la rencontre.

Après un début de saison réussi en championnat, le Paris Saint-Germain a également bien entamé sa campagne de Ligue des champions. Le PSG s’est imposé 2-1 face à la Juventus mardi soir, une victoire qui fait du bien après la récente polémique autour des déclarations de Christophe Galtier en conférence de presse.

PSG : Après la polémique, la L1 se mobilise pour Galtier https://t.co/DEMVa0ranl pic.twitter.com/1KiUskXIyn — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

Mbappé n’a pas servi Neymar

Si les Parisiens l’ont emporté, ils auraient tout de même pu se mettre à l'abri afin de gérer plus tranquillement leur fin de match. Alors qu’il partait seul au but, Kylian Mbappé a eu l’opportunité de servir Neymar, démarqué dans l’axe, et de donner trois longueurs d’avances au PSG. Mais l’attaquant français a finalement décidé de jouer l’action tout seul et a tiré à côté de la cage turinoise.

Les deux hommes se sont expliqués