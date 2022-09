Foot - PSG

PSG : Xavi débarque dans la polémique Galtier sur l'écologie

Publié le 8 septembre 2022 à 15h30 par Pierrick Levallet

En conférence de presse ce lundi avant la rencontre face à la Juventus, Christophe Galtier a tenu des propos qui ont créé une véritable polémique. Le scandale a pris une telle ampleur qu’il est sorti des frontières françaises. Xavi a été interrogé sur le même sujet ce mercredi soir. Et l’entraîneur du FC Barcelone a pris soin de prendre la question au sérieux.

Ce lundi, Christophe Galtier ne pensait certainement pas créer une telle polémique en conférence de presse avant la rencontre face à la Juventus. Interpellé sur le sujet des moyens de transports du club de la capitale après le déplacement en avion à Nantes, l'entraîneur du PSG a eu une réponse toute en humour. « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile » a-t-il rétorqué. Sauf que ses propos n’ont pas été perçus d’un très bon œil de manière générale et le PSG s’est retrouvé accablé par les critiques, notamment de la part des politiciens

PSG : Après la polémique, Galtier et Mbappé reçoivent un message embarrassant... d'un ancien de l'OM https://t.co/thXHYSZZwU pic.twitter.com/NfpWSExGpL — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

Les politiques se mèlent de la polémique

Sur son compte Twitter , Anne Hidalgo a immédiatement réagi. « Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil. On se réveille les gars ? Ici c’est Paris » a pesté la maire de Paris. « Bon... Christophe Galtier, il n'y aura plus de football possible sur une planète dévastée. Kylian Mbappé, tu es une idole pour tant de jeunes, la cause climatique et écologique serait un bel engagement pour toi. On en parle quand vous voulez » avait également déclaré l’ancien député écologiste à l’Assemblée nationale Matthieu Orphelin. Même Yannick Jadot, candidat d' Europe Écologie Les Verts aux dernières élections présidentielles y est allé de son petit mot au micro de RTL : « Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde réalise que ce qu'a fait le PSG en se déplaçant à Nantes, ce n'est plus possible. La bonne nouvelle, c'est que ça fasse polémique, que la légèreté ou l'irresponsabilité deviennent scandaleuses et à corriger. Tout le monde a compris qu'on avait, chacune, chacun, une responsabilité. »

Galtier a fait son mea culpa

Après le succès contre la Juventus ce mardi soir (2-1), Christophe Galtier avait alors présenté ses excuses en conférence de presse : « Ce n’était pas le moment de faire ces propos. Je le regrette. C’était une blague de mauvaise qualité, pas au bon moment. » Sauf que la polémique a pris une telle ampleur qu’elle a dépassé les frontières de la France.

Xavi se dit prêt à utiliser des moyens de transports plus responsables