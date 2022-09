Foot - PSG

PSG : Yannick Jadot charge Galtier sur la polémique

Publié le 7 septembre 2022 à 20h10 par Pierrick Levallet

Avec sa réponse pleine d’humour sur une question écologique en conférence de presse avant d’affronter la Juventus, Christophe Galtier s’est retrouvé au coeur d’une véritable polémique. L’entraîneur parisien et le PSG se sont retrouvés accablés par les critiques, notamment de la part des politiciens. Yannick Jadot, candidat d’Europe Écologie Les Verts aux dernières présidentielles, y est également allé de son petit mot.

Avant la rencontre face à la Juventus, c’est une nouvelle polémique qui a touché le PSG. Interrogé en conférence de presse sur les moyens de transports du club de la capitale après le déplacement à Nantes, Christophe Galtier a tenu une réponse pleine de légèreté et d’humour. Si l’entraîneur parisien ne pensait pas à mal, la blague n’a pas pris et le PSG s’est retrouvé au coeur d’un nouveau scandale. Le club de la capitale a essuyé de nombreuses critiques, notamment de la part de plusieurs politiciens. Ces derniers ne devraient d’ailleurs pas lâcher l’affaire de sitôt.

Les françaises et les français sont percutés par le dérèglement climatique, on ne peut pas être léger avec ces questions, en particulier quand on est un exemple. #PSG pic.twitter.com/nLgO4baSuE — Yannick Jadot (@yjadot) September 7, 2022

«La bonne nouvelle, c'est que ça fasse polémique»

Au micro de RTL , Yannick Jadot a révélé être satisfait de la réaction des Français après les propos tenus par Christophe Galtier. « On voit que les Françaises et les Français, particulièrement cet été, sont percutés par le dérèglement climatique. On l'a encore vu avec les orages dans le sud cette nuit, on a la sécheresse, la canicule... les premières évaluations parlent de 12.000 décès liés à la canicule de cet été. Attention à la légèreté. Il y a eu la polémique, c'est irresponsable ou léger. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde réalise que ce qu'a fait le PSG en se déplaçant à Nantes, ce n'est plus possible. La bonne nouvelle, c'est que ça fasse polémique, que la légèreté ou l'irresponsabilité deviennent scandaleuses et à corriger. Tout le monde a compris qu'on avait, chacune, chacun, une responsabilité » a expliqué le candidat d’Europe Écologie Les Verts aux dernières élections présidentielles.

Un projet de loi «PSG» envisagé