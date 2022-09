Foot - PSG

En pleine polémique, Marquinhos s’enflamme pour Neymar et Mbappé

Publié le 7 septembre 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet

Le succès du PSG face à la Juventus pour son entrée en lice en Ligue des champions ce mardi soir (2-1) a été entaché par une nouvelle polémique dans le vestiaire. Kylian Mbappé aurait pu offrir le but du 3-0 à Neymar, mais l’international tricolore ne l’a pas fait par excès d’individualisme. La relation entre les deux stars parisiennes a alors été une nouvelle fois remise en question. Marquinhos, de son côté, s’est enflammé pour le début de saison de Kylian Mbappé et Neymar.

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé face à la Juventus pour son entrée en lice en Ligue des champions (2-1). Si Kylian Mbappé a réalisé une grande partie dans l’ensemble, le double buteur peut néanmoins avoir des regrets. Alors que le club de la capitale menait de deux longueurs, l’international tricolore aurait pu offrir un but tout fait à Neymar, seul dans la surface de réparation. Kylian Mbappé l’a oublié et a préféré tenter sa chance pour un triplé, qui s’est soldé en échec. Naturellement, c’est excès d’individualisme s’est fait remarquer et a lancé une nouvelle polémique entre les deux joueurs. Kylian Mbappé et Neymar avaient déjà vu quelques tensions naître entre eux après l’affaire du penalty gate suite à la rencontre face à Montpellier le 13 août dernier. La relation entre les deux stars parisiennes n’est plus vraiment ce qu’elle était autrefois.

❌ Mbappé qui juste avant le but de la Juventus, oublie totalement Neymar second poteau pour le but du 3-0 !#PSGJuve #PSGJUV #UCL pic.twitter.com/Z2kyFDRkpE — Sport’Actus (@Sport_ActusOff) September 6, 2022

«Ce sont des faits de jeu»

Kylian Mbappé a alors été invité à s’exprimer sur ce sujet au micro de RMC Sport . « J’ai raté beaucoup de buts dans ma vie, je vais en marquer beaucoup et en rater beaucoup. Ce sont des faits de jeu. Ce n'est pas en ratant qu'on pénalise son équipe, c'est en repensant aux ratés » a expliqué l’attaquant du PSG. Mais alors que la relation entre Kylian Mbappé et Neymar est encore remise en question, Marquinhos s'est totalement enflammé pour les deux stars

Marquinhos souligne le grand début de saison de Neymar...

En zone mixte après le succès contre la Juventus, le capitaine du PSG a souligné l’excellent début de saison de son compatriote. « Ney aussi fait un très bon début de saison. C’est un joueur qui nous aide beaucoup sur le terrain, avec une grande personnalité. Il cherche toujours le ballon, dès qu’il y a des opportunités pour nous. L’équipe prend de plus en plus ses repères et Ney est en train de monter en puissance et c’est très bien pour nous » confie-t-il dans des propos rapportés rapportés par Canal Supporters .

... et encense Kylian Mbappé