Foot - PSG

PSG : Galtier, char à voile... Marquinhos réagit à la polémique

Publié le 7 septembre 2022 à 09h10 par Axel Cornic

Après la victoire sur la Juventus lors de la première journée de Ligue des Champions (2-1), Marquinhos a réagit à la vive polémique qui a accompagné cette rencontre. L’opinion publique ainsi que la classe politique française a en effet beaucoup parlé de la sortie hasardeuse de Christophe Galtier concernant les déplacements en avion de l’équipe, jugés pas très écologiques.

Avant le premier match européen de la saison, on a très peu parlé de football et c’est également le cas après. Les propos de Christophe Galtier sur les déplacements du PSG ont en effet soulevé une vive polémique, poussant même plusieurs membres du Gouvernement à réagir.

PSG : Avant Galtier et Mbappé, retour sur les polémiques de l’ère QSI https://t.co/t3YafRxGWD pic.twitter.com/YdtS1wKnlh — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Si c'est mieux pour la planète, on va le faire »

En zone mixte après la victoire sur la Juventus ce mardi, Marquinhos n’a forcément pas pu échapper aux questions sur le sujet. « La polémique sur les voyages en avion? Le club est en train de discuter, laissons faire ceux qui s'en occupent » a déclaré le capitaine du PSG, dans des propos rapportés par RMC Sport . « Nous on n'a pas de souci, si c'est pour le bien de l'écologie, on a déjà pris le train, au Japon, en sélection aussi. Si c'est mieux pour la planète, on va le faire ».

Le mea culpa de Galtier