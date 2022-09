Foot - Mercato - PSG

PSG : Messi, Ronaldo, Mbappé... La sortie surréaliste de Tebas

Publié le 9 septembre 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Jamais à court d'idées et de punchlines lorsqu'il s'agit de critiquer le PSG, Javier Tebas en a rajouté une couche en ciblant une nouvelle fois le choix de Kylian Mbappé, qui a préféré prolonger à Paris que signer au Real Madrid. Et le président de LaLiga cible également Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Depuis le rachat du PSG par QSI, le club de la capitale est dans le viseur de nombreux dirigeants du football européens. Essentiellement en Espagne. Et pour cause, entre le recrutement de Neymar pour 222M€ et le recrutement de Lionel Messi libre en 2021, le PSG est loin de faire l'unanimité en Liga. La récente prolongation de contrat de Kylian Mbappé, pourtant proche de rejoindre le Real Madrid, est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase espagnol. Il faut dire que ces dernières saisons, la LaLiga, qui était considéré comme le meilleur championnat du monde, a vu filer toutes ses stars (Cristiano Ronaldo, Neymar et Lionel Messi) avant de se faire snober par les nouvelles têtes d'affiches du football européen, à savoir Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Tebas fracasse encore le PSG pour Mbappé

Néanmoins, Javier Tebas tente de garder la tête haute et s'il reconnaît qu'il aurait préféré que ces joueurs soient en Espagne, il ne peut pas s'empêcher de glisser un tacle au PSG. « Si nous regardons les clubs où ils se trouvent, nous voyons que ce sont des clubs qui pratiquent le dumping économique. Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils viennent, mais ils n'étaient pas là non plus l'année dernière. Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif (on gagne 800M€ à l'international, eux gagnent 70M€ avec Messi, Neymar...) », assure le président de LaLiga dans une interview accordée à Influencers .

Mercato - PSG : Neymar-Mbappé, voilà l’origine du clash https://t.co/sGIhCFGfwf pic.twitter.com/YSwDtc5e6z — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

«Je préfère ne pas avoir de clubs qui déversent de l'argent comme Manchester City ou le PSG»

Par la suite, Javier Tebas se permet également de critiquer la Serie A, où Cristiano Ronaldo avait rebondi après son départ du Real Madrid : « Le championnat italien, alors qu'il comptait déjà Cristiano Ronaldo, n'a pas obtenu plus de 180M€ pour ses droits internationaux. Et nous avons obtenu 800M€ alors que Messi et Ronaldo étaient déjà partis d'ici. Bien sûr, nous aimerions les avoir ici, mais ce n'est pas indispensable. Je préfère ne pas avoir de clubs qui déversent de l'argent comme Manchester City ou le PSG en LaLiga parce que cela nous rend plus forts que d'avoir ces joueurs. »

«Ce que touche Mbappé au PSG est une véritable ineptie»