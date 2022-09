Foot - Mercato - PSG

PSG : Tebas se lâche encore après la prolongation de Mbappé

Publié le 6 septembre 2022 à 23h15 par Thibault Morlain

Promis au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement fait faux bond à la Casa Blanca. En effet, alors que Florentino Pérez l’attendait, le Français a fait le choix de signer un nouveau contrat avec le PSG. De quoi déclencher la colère en Espagne, notamment celle de Javier Tebas. Et le président de la Liga n’en démord pas à propos de Mbappé et du PSG.

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé était annoncé partant cet été. Et sa destination était déjà connue puisque c’est au Real Madrid qu’il était attendu. Finalement, le Français n’a pas rejoint la capitale ibérique, préférant prolonger son contrat avec le PSG. Un coup dur pour le Real Madrid qui est tombé de très haut…

Les regrets de Tebas pour Mbappé

Et en Espagne, il n’y a pas que le Real Madrid qui était remonté. Javier Tebas, président de la Liga, a également multiplié les sorties à l’encontre du PSG suite à cette prolongation de Kylian Mbappé. Une action en justice a même été lancée. Et Tebas ne lâche rien sur ce dossier. Ce mardi, en marge de la présentation de la nouvelle collection Panini pour le championnat espagnol, il a d’abord expliqué, rapporté par AS : « La carte qui manque est celle de Kylian Mbappé ».

« Ce que touche Mbappé au PSG est une véritable ineptie »