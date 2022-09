Foot - Mercato - PSG

PSG : En Espagne, le choix de Mbappé n'est pas digéré

Publié le 9 septembre 2022 à 12h15 par Arthur Montagne

Quelques mois après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, le choix de l'attaquant du PSG n'est visiblement toujours pas totalement accepté en Espagne. Habitué à vivement critiquer le club de la capitale, Javier Tebas, président de LaLiga, en rajoute une couche et n'épargne pas l'international français.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Kylian Mbappé semblait très proche de s'engager libre avec le Real Madrid, un an après avoir réclamé son départ vers la capitale espagnole. Finalement, le PSG a réussi à inverser la tendance afin de convaincre son attaquant de prolonger. Et visiblement, Javier Tebas n'a toujours pas digéré la nouvelle.

«Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif»

Interrogé dans la revue Influencers sur le fait que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé n'évolue pas dans le championnat espagnol, le président de LaLiga glisse un tacle à l'attaquant du PSG. « Si nous regardons les clubs où ils se trouvent, nous voyons que ce sont des clubs qui déversent de l'argent. Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils viennent, mais ils n'étaient pas là non plus l'année dernière. Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif », assure-t-il.

«Ce que touche Mbappé au PSG est une véritable ineptie»