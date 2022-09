Foot - Mercato - PSG

Pour son grand rêve, Luis Campos est déjà sous pression pour 2023

Publié le 9 septembre 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Ayant caressé le désir de voir Bernardo Silva débarquer au PSG cet été, pour qui le club de la capitale a tout de même offert 80M€ à Manchester City, Luis Campos verrait le FC Barcelone disposer d’une belle longueur d’avance sur le Paris Saint-Germain. Le conseiller football du club parisien aura fort à faire pour inverser la tendance alors que le Barça aurait déjà prévu son plan d'action pour l'été prochain.

Il a été l’un des gros dossiers du PSG de ce mois d’août et ce, sous l’impulsion de Luis Campos. Après avoir recruté Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et en attendant Renato Sanches à l’époque, le conseiller football du Paris Saint-Germain rêvait de recruter un joueur : Bernardo Silva. C’est en effet ce que le10sport.com vous avait révélé le 3 août dernier. Par la suite, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com, on vous dévoilait que le comité de direction du PSG avait dégainé une offre de 80M€ à Manchester City pour s’attacher les services de l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco. Devant le refus de Manchester City de céder Silva et de négocier d’un transfert, le PSG s’était finalement retiré en fin de mercato.

Le clan Bernardo Silva confirme les intérêts du PSG et du Barça

Et en parallèle, Bernardo Silva affirmait le 31 août au micro de la RAC1 qu’il avait pris la décision de rester à Manchester City où son contrat court jusqu’en juin 2025. De quoi aller dans le sens des déclarations de Ferran Soriano, directeur technique de Manchester City, dans lesquelles il était spécifié que les Skyblues n’allaient pas vendre un élément aussi important dans leur effectif aussi tardivement. Invité à s’exprimer à Football Tanks , Paulo Silva, père de l’international portugais, faisait passer le message suivant mardi. « Il n'y a pas eu de drame. Nous avions deux propositions concrètes, mais nous étions déjà un peu à court de temps, ce qui rend les choses plus difficiles. À ce moment de la carrière de Bernardo, on ne peut pas faire des pas en deux heures ou en deux jours. C'était Barcelone et le PSG, mais City eux-mêmes veulent absolument garder Bernardo ». Le PSG était donc bien intéressé par le profil de Bernardo Silva, au même titre que le FC Barcelone.

Manchester City a dit non au PSG, mais était prêt à dire oui à Barcelone

D’après les informations divulguées par SPORT , Manchester City n’aurait en coulisse pas tenu le même discours qu’en public concernant la vente de Bernardo Silva pour un éventuel transfert au FC Barcelone. En effet, les décideurs des Skyblues auraient été prêts à céder le Portugais au Barça cet été lorsque le club blaugrana aurait été enclin à faire un effort économique considérable pour boucler cette opération. De son côté, Bernardo Silva voulait troquer la tunique de Manchester City pour celle du FC Barcelone et se serait montré considérablement patient pendant de longues semaines à l’intersaison. Cependant, seule une vente conséquente aurait permis au FC Barcelone de boucler ce dossier.

